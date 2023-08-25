Инженеры из Краснодарского края запустили наноспутник

Аппарат формата CubeSat запустили Набережных Челнах. Наноспутник поднялся на высоту более 12 километров.

В стратосфере он находился около 10 часов. Исследователи получили данные о распространении тепла внутри бортовых систем аппарата. Это позволит спланировать полет продолжительностью не менее суток. Также аппарат собрал метеорологические данные об окружающей среде.

«Это позволит определить скорость изменения температуры, влажности, давления, радиации за время светового дня», – отметил руководитель Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» Кирилл Попко.

По словам инженеров, пуск наноспутника позволил приблизить технологию, которая станет промежуточным звеном между БПЛА и спутниками в вопросах дистанционного зондирования Земли. Также исследователи смогли отработать создание стратосферного телескопа. Он необходим для наблюдения за звездами без помех со стороны насыщенной облаками тропосферы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.