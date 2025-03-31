Инвестору отказали в вырубке леса для строительства завода под Новороссийском

АО «Новороссийский цементный завод «Горный» проиграло дело о выдаче разрешения на вырубку леса.

Компания хотела возвести в хуторе Горном цементный завод мощностью 3,5 млн т в год. Соответствующее соглашение подписали в 2021 году на ПМЭФ, объем инвестиций оценивали в 22 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, фирма заключила договор с МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея об аренде участка площадью 61,2 га. Инвестор планировал вырубить деревья, чтобы начать строить завод. Однако в сентябре 2023 года администрация Новороссийского внутригородского района отказалась выдавать порубочный билет.

Власти посчитали, что уничтожение леса без компенсационного озеленения нанесет серьезный урон природе. При обследовании установили, что на территории растут более 128 тыс. деревьев, свыше 3 тыс. из них — сосны Палласа — занесены в Красную книгу России. Кроме того, участок находится в охранной зоне памятника истории.

В июле 2023 года арбитражный суд встал на сторону городских властей и отказал заводу в удовлетворении иска. Организация обжаловала решение, и весной прошлого года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Арбитражный суд Краснодарского края изучил материалы и постановил отказать цемзаводу в удовлетворении требований, сообщает «Ъ Новороссийск» со ссылкой на решение суда.

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