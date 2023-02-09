Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/investor-otkazalsya-ot-ustanovki-kolesa-obozreniya-v-yubilejnom-mikrorajone-krasnodara
Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Фото koleso-obozreniya.ru

В ЮМР не будут устанавливать аттракцион, сообщили в мэрии краевой столицы.

Колесо обозрения с панорамным видом должно было стать еще одной точкой притяжения на берегу Кубани.

«По информации департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, в настоящее время реализация проекта об установке аттракциона в Юбилейном микрорайоне не планируется по инициативе инвестора», — цитирует сообщение пресс-службы администрации «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить колесо планировали в 2023 году. Его высота должна была составить 50 м, время оборота — 15 минут. Аттракцион планировали разместить на площади в 1 тыс. 540 кв. м. Там предполагалось 176 посадочных мест и 22 кабины.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. «Цифровой двойник» Анапы выявил более 3,6 тыс. неучтенных земельных участков
  4. В Краснодаре пешеходные зоны чистят от снега более 600 человек и 34 единицы спецтехники
  5. Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях