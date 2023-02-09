Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара

В ЮМР не будут устанавливать аттракцион, сообщили в мэрии краевой столицы.

Колесо обозрения с панорамным видом должно было стать еще одной точкой притяжения на берегу Кубани.

«По информации департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, в настоящее время реализация проекта об установке аттракциона в Юбилейном микрорайоне не планируется по инициативе инвестора», — цитирует сообщение пресс-службы администрации «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить колесо планировали в 2023 году. Его высота должна была составить 50 м, время оборота — 15 минут. Аттракцион планировали разместить на площади в 1 тыс. 540 кв. м. Там предполагалось 176 посадочных мест и 22 кабины.