Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Общество
09.02.2023 10:23
В ЮМР не будут устанавливать аттракцион, сообщили в мэрии краевой столицы.
Колесо обозрения с панорамным видом должно было стать еще одной точкой притяжения на берегу Кубани.
«По информации департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, в настоящее время реализация проекта об установке аттракциона в Юбилейном микрорайоне не планируется по инициативе инвестора», — цитирует сообщение пресс-службы администрации «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить колесо планировали в 2023 году. Его высота должна была составить 50 м, время оборота — 15 минут. Аттракцион планировали разместить на площади в 1 тыс. 540 кв. м. Там предполагалось 176 посадочных мест и 22 кабины.
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