Инвестиционный форум «Россия зовет» стартовал в Краснодаре

Спикерами на открытии программы стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук. Кубань входит в число шести крупнейших экономик страны и стабильно удерживает позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестиционного климата.

Форум впервые проходит в Краснодаре. Центральное событие — стратегическая сессия «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее». На ней губернатор и член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук обсудили общее состояние экономики не только края, но и страны.



Сейчас она находится в стадии охлаждения, когда после взрывного роста процесс постепенно замедляется. Это целенаправленная политика государства, чтобы снизить инфляцию, стабилизировать экономику, а затем перейти к сбалансированному росту. Такую цель обозначил президент на полях международного экономического форума. Для ее достижения деньги должны работать, а не простаивать на депозитах, уверен Вениамин Кондратьев.

«Инвестиции — это залог устойчивого развития экономики. Сегодня конкуренция в борьбе за внимание инвестора очень высока. Но мы знаем свои преимущества, в числе которых щедрая кубанская земля, развитая логистическая инфраструктура и курорты, а также предлагаем широкую систему мер поддержки в виде налоговых преференций, субсидий и льготных займов», — отмечает Кондратьев.

По словам губернатора, действительно важно вкладывать в реальный сектор экономики. Это промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля, связь. Эти отрасли производят товары и услуги, которые приносят пользу экономике и каждому отдельно взятому жителю.

«Для нас Краснодарский край на третьем месте по объему бизнеса после двух столиц. Мы здесь достаточно много чего делаем. После быстрого роста 2023-2024 года экономика замедляется. Это плохо, здесь важно соизмерить свои возможности и ресурсы с длиной дистанцией», — говорит Виталий Сергейчук.

По итогам прошлого года Кубань вошла в шестерку крупнейших экономик страны по результатам национального рейтинга инвестиционного климата. В 2024 году в экономику края привлекли рекордные 1,1 трлн рублей инвестиций. В этом году ожидается около 1,2 трлн рублей. Сейчас в регионе на разной стадии реализации находится более 580 крупных инвестпроектов на общую сумму почти 4,5 трлн рублей. Кубань открыта к сотрудничеству с каждым, кто заинтересован в успехе своего дела, верит в свои силы и связывает перспективы с краем.

«По итогам прошлого года, у нас объем инвестиций превысил 1 трлн рублей. Это исторический максимум в регионе. Наша задача максимально сделать все, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность региона», — отмечает глава края.

Рост производительности труда — еще одно направление, которое позволяет сохранять инвестиционную привлекательность Кубани. Регион в лидерах по внедрению бережливых технологий и вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда».

«Несмотря на сложные условия, мы все равно увеличиваем свою инвестиционную программу, фокусируемся на двух направлениях, которые важны в том числе для края. Мы будем увеличивать земли на орошение и развивать наше молочное животноводство. С точки зрения источников финансирования тяжело очень конкурировать с банковской ставкой, поэтому мы больше смотрим на поддержку государства», — сообщает генеральный директор ООО «Агрокомплекс Лабинский» Алексей Скоробогатов.

Для бизнеса в крае действует широкий комплекс мер поддержки. Это налоговые преференции, субсидии, льготные займы Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности. Эти инструменты позволяют взять деньги дешевле, чем в банке, — ставка от 0,1 до 6%.

«Я за развитие реального сектора экономики и доступные кредиты для бизнеса. А после предпринимателям мешать нельзя, они сами все сделают. Банки в этом случае должны максимально поддерживать реальный сектор экономики», — подчеркивает глава Кубани.

Этот год стал настоящим испытанием для агропромышленного комплекса. Рост цен на компоненты производства вкупе с засухой заставили предпринимателей пересмотреть себестоимость производства и повышать его эффективность, чтобы сохранить маржу.

«Цена за зерно, как слоеный пирог. Это и удобрение, и техника, и горюче-смазочные материалы. Аграриям из этого все достается только малая часть. Он все вырастил, но не может продать по той цене, которая ему маржу даст», — говорит губернатор.

Сильный внутренний рынок инвестиций — один из ключевых факторов успешной адаптации экономики к меняющимся условиям и источников ее роста. Сила этого рынка — в людях, которые постоянно ищут новые возможности.

«Данная сессия дает возможность понимания альтернативы рынка. Это полезно для бизнесменов, которые интересуются инвестициями», — делится участник форума Аркадий Хубларян.

Форум «Россия зовет» — место, где можно сверить часы, выбрать новые стратегии, поделиться практическими знаниями и в итоге приумножить капитал.

