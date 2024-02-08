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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют в ночь на 9 февраля

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/intervyu-vladimira-putina-takeru-karlsonu-opublikuyut-v-noch-na-9-fevralya
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют в ночь на 9 февраля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Накануне известный американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у российского президента.

В соцсетях Такер сообщил, что зрители во всем мире смогут увидеть интервью с Владимиром Путиным 9 февраля в 2:00 по московскому времени (в 18:00 8 февраля по североамериканскому времени).

Информация о том, что Такер Карлсон возьмет интервью у Владимира Путина вызвало большой резонанс практически во всем мире. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что это интервью станет настоящей «информационной» бомбой, сообщает RT.

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