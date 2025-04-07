Интернет на территории Сочинского аэропорта ускорился в разы

Цифровая экосистема МТС в преддверии курортного сезона полностью обновила цифровую сеть на территории международного аэропорта Сочи. Чтобы максимально ускорить мобильный интернет внутри крупнейшего хаба страны, МТС полностью перевела работу сети на технологию LTE, отказавшись от использования стандарта предыдущего поколения — 3G. Теперь скорость загрузки данных может достигать 290 Мбит/с.

Увеличение скоростей произошло на всей площади аэровокзала, включая гостевые и технические зоны. Отключение 3G позволило высвободить для пользователей дополнительные частоты, тем самым обеспечив дополнительную емкость и существенный рост средней скорости в сети четвертого поколения.

К концу 2027 года МТС планирует полностью отказаться от 3G и перейти на стандарт LTE с использованием российского оборудования по всей стране.

«Сочинский аэропорт круглогодично, но особенно летом, демонстрирует высочайший трафик и нагрузку на сеть. МТС постоянно внедряет новые и даже инновационные технические проекты на территории южного хаба. Это позволяет поддерживать цифровой комфорт российских и зарубежных гостей даже в пиковые периоды загруженности аэропорта. Кроме того, специальные цифровые решения МТС также помогают повысить эффективность рабочих процессов современного авиасообщения», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

В конце прошлого года МТС реализовала первый в стране проект по развертыванию цифровой сети диспетчерской связи в международном аэропорту Сочи. Новая сеть построена на полностью отечественном оборудовании и значительно превышает по качеству и скорости ранее используемый аналоговый стандарт связи.