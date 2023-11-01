Интерес к элитной недвижимости значительно снизился в Сочи

По данным аналитиков, в текущем году на рынке элитной недвижимости в Сочи заключается гораздо меньше сделок, чем в 2022 году.

Эксперты рынка прогнозируют падение числа сделок на 40-45%. По их мнению, падение интереса к недвижимости в Сочи стало результатом стабильно высоких цен и перегретости рынка.

Сейчас «квадрат» в элитных новостройках курорта стоит 2,5 млн рублей. Это на 4% выше, чем год назад.

Другие эксперты считают, что проблема возникла из-за дефицита предложения жилья премиум-класса, а не из-за уменьшения числа покупателей, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: почти 58 тыс. квартир в новостройках выставили на продажу в Краснодарском крае.