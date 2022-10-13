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Instagram* стал доступен некоторым абонентам в России без VPN

Общество
13.10.2022 12:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/instagram-stal-dostupen-nekotorym-abonentam-v-rossii-bez-vpn
Instagram* стал доступен некоторым абонентам в России без VPN
Фото Kerde Severin, pexels.com

Часть абонентов МТС и МегаФон 13 октября заметили, что могут зайти в Instagram*, не включая VPN. Сообщается, что это совпало с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов.

О возможных причинах рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, временное «возвращение» заблокированных приложений произошло из-за технических неполадок.

«Instagram* и Facebook*, запрещенные в России, в обычное время не открываются через мобильных и проводных операторов. Здесь сыграли роль технические проблемы, что привело к тому, что на какой-то среднесрочный период данные ресурсы стали доступны у ряда операторов без VPN. Например, если отключились функции или вышли из строя какие-то системы блокировки. Еще одной причиной может быть временное изменение маршрутизации трафика, то есть прохождения сигнала», — сказал Кусков.

По мнению эксперта, как только технические неполадки устранят, запрещенные соцсети снова перестанут работать без VPN, сообщает радио Sputnik.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России соцсети компании Meta*.

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