Instagram* снова стал доступен жителям России без VPN после массового сбоя сети

Днем 27 февраля жители РФ столкнулись с массовым сбоем интернет-сети. У многих не работал мобильный интернет, не открывались сайты и популярные мессенджеры и приложения.

«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

После сбоя некоторые пользователи из России заметили, что приложения Meta* (организация признана экстремистской в РФ по решению Тверского суда Москвы) — Instagram*, Facebook* и Twitter* стали снова доступны без сервисов VPN. С чем это связано пока неизвестно.

Читайте также: запрет на популяризацию сервисов VPN вступит в силу 1 марта в России. В Роскомнадзоре напомнили, что в России уже запрещены средства обхода блокировок, а с 1 марта вступит в силу запрет на их популяризацию.

*(организация признана экстремистской в РФ по решению Тверского суда Москвы).