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Инспекторы ДПС помогли экстренно отвезти ребенка с высокой температурой в больницу в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/inspektory-dps-pomogli-ekstrenno-otvezti-rebenka-s-vysokoj-temperaturoj-v-bolnitsu-v-krasnodar
Инспекторы ДПС помогли экстренно отвезти ребенка с высокой температурой в больницу в Краснодар
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К сотрудникам ГИБДД в Славянском районе обратились родители мальчика. Они боялись, что могут не успеть вовремя добраться до лечебного учреждения.

Родители попросили полицейских, находившихся на маршруте патрулирования, сопроводить их в Детскую инфекционную больницу в Краснодаре. У их четырехлетнего сына была высокая температура, состояние ребенка ухудшалось.

Инспекторы ДПС совместно с коллегами из Краснодара помогли оперативно довезти мальчика в больницу, где ему оказали квалифицированную медпомощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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