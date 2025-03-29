Инспектор не лопух: житель Армавира пришел со скрытым наушником на экзамен в ГАИ

Сотрудники МРЭО ГИБДД Армавира 27 марта пресекли попытку мошенничества при сдаче теоретического экзамена по правилам дорожного движения.

По данным правоохранителей, 49-летний местный житель, восстанавливающий водительское удостоверение, принес с собой на теоретический экзамен скрытую под одеждой спецтехнику, выглядящую как рация с наушником. С помощью такого шпионского оборудования он хотел получить правильные ответы без необходимости учить ПДД.

Однако мужчина вызвал подозрение у руководителя экзаменационного отдела, его задержали. Оказалось, что нарушитель потратил порядка 200 тыс. рублей на свою спецтехнику и «услуги помощи».

Согласно статье 138.1 УК РФ, за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, нарушителям грозит наказание от штрафа до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает официальный Telegram-канал ОМВД России по Армавиру.

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