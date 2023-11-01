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Иностранцам в этом году выдали на 20% больше разрешений на работу в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostrantsam-v-etom-godu-vydali-na-20-bolshe-razreshenij-na-rabotu-v-rossii
Иностранцам в этом году выдали на 20% больше разрешений на работу в России
Фото freepik.com

Всего трудовым мигрантам за 8 месяцев 2023 года выдали 110,5 тыс. разрешений — на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 46,1 тыс. документов оформили для высококвалифицированных специалистов — на 0,9% больше, а число патентов увеличилось на 4% — более 2 млн.

Число оформленных разрешений на временное проживание и видов на жительство при этом снизилось примерно до 700 тыс. — на 5,5%,

Рост количества выданных разрешений в том числе связан с усилением контроля за работодателями в области нарушений миграционного законодательства, считают эксперты. Кроме того, необходимость в работниках из-за рубежа объясняется дефицитом кадров, пишут «Известия».

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