Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Иностранные студенты КГИК выступили на фестивале в Москве

Культура
09.08.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostrannye-studenty-kgik-vystupili-na-festivale-v-moskve
Иностранные студенты КГИК выступили на фестивале в Москве

Фестиваль приурочили к 100-летию со дня рождения поэта и первого президента Анголы Агостиньо Нето.

В столицу артистов из Краснодара пригласили представители посольства дружественной страны. На мероприятии исполняли классические русские и африканские произведения. Студенты играли в составе симфонического оркестра «Капосока», прибывшего из Луанды, столицы Анголы.

Читайте также: в краснодарской филармонии вручили дипломы выпускникам КГИК.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
Прямой эфир
Мы в соцсетях