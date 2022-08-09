Иностранные студенты КГИК выступили на фестивале в Москве
Культура
09.08.2022 12:40
Фестиваль приурочили к 100-летию со дня рождения поэта и первого президента Анголы Агостиньо Нето.
В столицу артистов из Краснодара пригласили представители посольства дружественной страны. На мероприятии исполняли классические русские и африканские произведения. Студенты играли в составе симфонического оркестра «Капосока», прибывшего из Луанды, столицы Анголы.
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