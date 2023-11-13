Иностранец-нелегал прятался на борту парома, прибывшего на Кубань из Турции

Нарушителя обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в морском пункте пропуска Туапсе на иностранном пароме под флагом Камеруна.

По данным оперативников, 22-летний гражданин одной из Африканских стран тайно проник на борт судна в турецком порту и укрылся в одном из грузовиков на борту парома. Документов на право пересечение госграницы у нарушителя не было. Иностранец объяснил, что искал страну с лучшими условиями для жизни, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело о незаконном пересечении российской границы без действительных документов на право въезда. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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