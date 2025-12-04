Иномарку с контрабандными сигаретами из Германии задержали в Сочи

Сотрудники таможни пресекли контрабанду более 1,5 тыс. пачек сигарет в тайниках Mercedes. Мероприятия проводились совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль Merсedes-Benz, прибывший из Абхазии. Во время досмотра иномарки обнаружили несколько тайников. Блоки сигарет спрятали под капотом, за сиденьями, а также под обшивкой в полостях задних крыльев колес. Всего обнаружили свыше 1,5 тыс. пачек — это более 30 тыс. сигарет.

Сигареты, произведенные в Германии, ввозились в Россию без обязательной маркировки. Табачные изделия и автомобиль изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».

С начала года по фактам нелегального перемещения табачной продукции из Абхазии возбуждено 870 дел об административных правонарушениях, 16 уголовных дел. Таможенники изъяли около 800 тыс. штук сигарет, 28 транспортных средств, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Читайте также: таможенники в Сочи обнаружили 150 пачек сигарет в плюшевом медведе. Контрабанду выявили на таможенном контроле в автомобиле, следующем из Абхазии.

