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Иномарка врезалась в стену тоннеля в Сочи, водителя госпитализировали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vrezalas-v-stenu-tonnelya-v-sochi-voditelya-gospitalizirovali
Иномарка врезалась в стену тоннеля в Сочи, водителя госпитализировали
Фото t.me/police_sochi

Авария произошла 27 сентября в тоннеле Агура.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Mazda ехал в сторону Адлерского района и при движении не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в стену тоннеля.

Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. В полиции по факту аварии проводят проверку, сообщает УВД по Сочи в Telegram.

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