Иномарка сбила 13-летнего подростка на федеральной трассе в Сочи

Авария произошла 10 июля 8:25 на 160-м километре федеральной трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Toyota Mark II сбил 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии подросток получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи.

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