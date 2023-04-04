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Иномарка сбила 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-11-letnyuyu-shkolnitsu-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodarskom-krae
Иномарка сбила 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 3 апреля в 14:07 на трассе Северин — Песчаный — Веревкин в Тбилисском районе.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой. В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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