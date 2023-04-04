Иномарка сбила 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Происшествия
04.04.2023 15:27
Авария произошла 3 апреля в 14:07 на трассе Северин — Песчаный — Веревкин в Тбилисском районе.
По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой. В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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