Иномарка после столкновения с отбойником попала под припаркованный грузовик в Адыгее

Авария произошла 28 июня около 3:00 на 1 тыс. 359 км трассы М-4 «Дон» в Адыгейске.

По предварительным данным, 28-летний житель Теучежского района ехал по трассе за рулем иномарки. Он не справился с управлением, въехал в ограничительный барьер, а после отлетел на припаркованный на обочине грузовик, за рулем которого был 56-летний житель Санкт-Петербурга.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его 38-летний пассажир, житель Краснодара. Их госпитализировали. Устанавливаются все причины и условия аварии, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.

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