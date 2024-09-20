INNOFOOD-2024: полезные сладости, перспективное виноделие и еда будущего

Международный форум INNOFOOD о еде будущего, правильных привычках, инновационных технологиях и ингредиентах для здорового питания пройдет 7–8 октября 2024 года в КДЦ «Геленджик Арена». Гостей ждут встречи со звездами и лидерами мнений, мастер-классы, лекции и, конечно, дегустации революционных продуктов.

В фокусе INNOFOOD 2024 — самые острые вопросы, связанные с производством и приемом пищи и БАД. Что такое сладкие белки и чем они лучше сахарозы и фруктозы? Какие новейшие технологии вдохнут новую жизнь в виноградарство и виноделие? Что едят и хотят есть в будущем российские инфлюэнсеры, артисты и блогеры?

Сфера функционального здорового питания меняет пищевые привычки человека, и этот тренд вот уже несколько лет задает направление развития пищевой промышленности. Ведущие исследовательские институты и производители заняты поиском альтернативных источников нутриентов и высокоэффективных способов производства полезных продуктов. INNOFOOD представляет самые сильные разработки в этой сфере, а также предоставляет инновационным стартапам площадку для презентации смелых проектов в области фудтеха и агротеха.

Ежегодно на полях INNOFOOD собираются те, кто формирует рацион питания здорового человека, внедряет высокотехнологичные ингредиенты, находит новые способы выращивать и поставлять на стол свежую и богатую нутриентами пищу. Это ученые и медики, руководители агрохолдингов, компаний-производителей и розничных сетей, представители власти и институтов, отвечающих за пищевую безопасность. Среди приглашенных участников — руководители таких крупных игроков рынка, как «ЭФКО», «Магнит» и других крупнейших производителей продуктов питания и БАД.

В этом году лидеры мнений и звезды примут участие в дегустациях новых продуктов и дискуссиях, поделятся собственными велнес-лайфхаками и расскажут о полезных привычках. В этом году специальными гостями БИОПРОМ станут актер и режиссер Иван Охлобыстин, писатель и блогер Дмитрий (Goblin) Пучков, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, ресторатор Дмитрий Левицкий, шеф-повар ресторана Twins Garden Виталий Савельев.

Экология — одна из важнейших тем, которая влияет на жизнь каждого. И на INNOFOOD 2024 ей будет уделено особое внимание. Гости обсудят, как повторно использовать или правильно утилизировать упаковку, компоненты, отходы пищевого производства, чтобы извлечь из них максимальную пользу без ущерба для окружающей среды.

В этом году впервые форум INNOFOOD станет тематическим треком Международного форума БИОПРОМ — еще более масштабного события в области биотехнологий, объединяющего такие темы, как пищевая промышленность, медицинские технологии, косметология и экология. А это значит, что посетителей ждет еще больше интересных мероприятий и революционных технологий для поддержания здоровья человека.

Международный форум БИОПРОМ соберет на площади 7 тыс. кв. м более 200 компаний-участников. В прошлом году в мероприятии участвовали представители компаний из 20 стран мира и 50 регионов России. Для удобства посетителей стенды компаний-экспонентов объединят тематически: на втором этаже выставочного комплекса будет представлен кластер медицинской и косметической промышленности, на третьем этаже — инновационные продукты питания.