Инна Беляева: настроены налаживать бизнес-связи с новыми российскими регионами

Гости программы «Детали» — общественный представитель «Агентства Стратегических Инициатив» в Краснодарском крае по направлению «Предпринимательство и технологии», член Совета по развитию предпринимательства при губернаторе Краснодарского края Инна Беляева, индивидуальный предприниматель Лариса Ли, индивидуальный предприниматель Наталья Фурман, представитель КФХ «Мехтиев Ш.А.» Ирина Седляр.

В Краснодаре проходит бизнес-миссия представителей новых регионов страны. Приезд субъектов малого и среднего предпринимательства организован «Центром поддержки предпринимательства Запорожской области» в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для участников бизнес-миссии организована большая программа. Это посещение международной выставки «ЮгАгро», а также конференции, встречи с деловыми партнерами, экскурсии по краевой столице. И в том числе, и это официально записано в программе бизнес-миссии, прямой эфир программы «Детали» на телеканале «Кубань 24». Обо всем подробнее — в выпуске.