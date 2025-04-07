Инна Беляева: идеи должны нести для страны позитивные изменения

Гости программы «Детали» — общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Краснодарском крае по направлению «Предпринимательство и технологии» Инна Беляева, общественный представитель АСИ по направлению «Образование и кадры» в Краснодарском крае Антон Артамкин, лидер идеи проекта Многофункционального центра для молодежи на базе учебных учреждений Юлия Короткова, руководитель управления интеграции инноваций Промышленной группы Краснодарского компрессорного завода Константин Анисимов.

Стартовал прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать до 15 мая 2025 года, а эксперты отберут топ-100 идей, которые будут представлены руководству страны в июле 2025 года на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

О кубанских инноваторах говорили в «Деталях».