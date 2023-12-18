Информация о массовом ДТП с десятками машин на трассе М-4 «Дон» оказалась фейком

Ранее в соцсетях появилась информация, что 16 декабря на федеральной автодороге М-4 «Дон» якобы случилась серьезная авария с большим количеством автомобилей.

Эта новость оказалась фейком. Распространяемое в Telegram-каналах видео сняли в штате Айова (США) в феврале 2018 года. Тогда на заснеженной дороге столкнулись около 70 автомобилей — грузовики и легковушки.

При этом 16 декабря на трассе М-4 «Дон» массовых ДТП не было зафиксировано, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

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