Индексы платы за коммуналку в 2026 году утвердили в России

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на январь и октябрь 2026 года. Распоряжение 25 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для каждого региона кабмин установил индивидуальный индекс платы для населения. С 1 января 2026 года предельный индекс во всех регионах будет составлять в среднем 1,7%. Однако с 1 октября 2026 года он будет отличаться в разных субъектах.

Например, в Краснодарском крае он составит 9,6%, столько же и в Республике Адыгея. В Ростовской области — 9,8%, в Крыму — 11,9%, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

В Федеральной антимонопольной службе напомнили, что главы регионов сами устанавливают индекс на основании параметров, утвержденных кабмином. В ведомстве уточнили, что индексация тарифов необходима для обновления и обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг, сообщает пресс-служба ФАС России.

