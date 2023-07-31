Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ начали составлять в России

Отраслевой рейтинг умения работать с искусственным интеллектом рассчитывается ежегодно с 2021 года.

Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта стартовало при поддержке Правительства РФ. Его проводят в соответствии с поручениями президента России, которые были даны по итогам прошлогодней конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ рассчитают по восьми прикладным направлениям.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил динамичное развитие отечественного рынка ИИ-решений. Так, в 2022 году он увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд рублей.

«Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», — сообщил Чернышенко.

Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников подчеркнул, что в прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению ИИ показал, что в российской экономике уже заложен фундамент по основным направлениям развития искусственного интеллекта.

Представители отраслевых организаций могут принять участие в исследовании на официальном сайте. Результаты можно узнать на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

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