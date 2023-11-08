Имя русского топографа Стебницкого вернули хутору в Новокубанском районе

Русским географам удалось восстановить правильное наименование хутора Стебницкого в Новокубанском районе.

Ранее хутор носил название Стеблицкий из-за возникшего недоразумения и путаницы. Историческую справедливость восстановили.

«Хутору в Новокубанском районе вернули имя великого русского ученого, члена Императорского Русского географического общества, топографа Иеронима Стебницкого. Вопросом занимались администрация Кубани, Управление Росреестра по Краснодарскому краю, региональное отделение РГО», — говорится в сообщении Русского географического общества в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», начальник отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Краснодарскому краю Алексей Ряскин и председатель краснодарского краевого отделения Русского географического общества Иван Чайка в программе «Хорошее утро» рассказали о том, как удалось восстановить правильное наименование хутора Стебницкого в Новокубанском районе и почему возникла путаница с названием.