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Имущество троллейбусного управления Армавира выставят на торги за 233 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/imushhestvo-trollejbusnogo-upravleniya-armavira-vystavyat-na-torgi-za-233-mln-rublej
Имущество троллейбусного управления Армавира выставят на торги за 233 млн рублей
Имущество троллейбусного управления Армавира выставят на торги за 233 млн рублей

Продать имущество муниципального предприятия «АТУ» планируют на аукционе. Начальная цена — 233 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 9 июня. В состав лота вошли 14 нежилых зданий, инфраструктурные сооружения для работы общественного транспорта, а также движимое имущество, в том числе троллейбусы. Аукцион проведут 19 июня.

Уточняется, что покупатель имущества обязуется должным образом обеспечивать содержание и использование указанных объектов согласно их целевому назначению.

Также в документах указано, что имущество является собственностью Армавира и предоставлено МП «АТУ» на праве хозяйственного ведения. Согласно данным за 2023 год, убыток МП «АТУ» превысил 10 млн рублей, сообщает РБК.

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