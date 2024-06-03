Имущество троллейбусного управления Армавира выставят на торги за 233 млн рублей

Продать имущество муниципального предприятия «АТУ» планируют на аукционе. Начальная цена — 233 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 9 июня. В состав лота вошли 14 нежилых зданий, инфраструктурные сооружения для работы общественного транспорта, а также движимое имущество, в том числе троллейбусы. Аукцион проведут 19 июня.

Уточняется, что покупатель имущества обязуется должным образом обеспечивать содержание и использование указанных объектов согласно их целевому назначению.

Также в документах указано, что имущество является собственностью Армавира и предоставлено МП «АТУ» на праве хозяйственного ведения. Согласно данным за 2023 год, убыток МП «АТУ» превысил 10 млн рублей, сообщает РБК.

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