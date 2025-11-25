Импортозамещающий цех на Кубани выпускает около 12 тыс. медизделий за смену

В Краснодарском крае запустили производство импортозамещающих медицинских изделий.

В Северском районе изготавливают специальные средства, которые используют при нарушении функций выделения, а также подгузники и абсорбирующие пеленки. Производственную площадку осмотрел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.



В станице Смоленской расположились 2 тыс. кв. м производства. За смену бригада этого цеха выпускает около 12 тыс. изделий. Отдельно штампуют гидроколлоидные пластины, которые крепятся непосредственно к коже, а также герметичные резервуары из нетканного материала. Уростомные мешки, катетеры из медицинского пластика выплавляют здесь же.

В соседнем зале идет полный цикл изготовления абсорбирующих пеленок. Всего три года назад на этом месте не было ни единого агрегата. В 2023 году при поддержке министерства промышленности Кубани и Фонда развития промышленности края начали реализацию проекта по производству медицинских изделий. Инвестиции составили более 1,2 млрд рублей. Сегодня губернатор осмотрел первые партии продукции. Плановые мощности впечатляют.

«Продукция была импортной, сейчас вы 70% импортной продукции перекрываете собственной. Сегодня время возможностей, в том числе для вашего производства. В это еще вчера никто не верил, а сегодня мы это все делаем», — говорит Кондратьев.

Фармацевтическая и медицинская промышленность — новые для края отрасли. Сейчас на заводе выпускают пять видов изделий, все они включены в перечень критической продукции. Собственное производство — шаг навстречу не только к импортозамещению, но и поставкам кубанского производства заграницу.

«Сейчас мы 100% импортных катетеров замещаем своими. Уверен, что постепенно на 100% любые медицинские изделия в России будут замещены. Можно будет пойти дальше и выпускать технологии, которых нет во всем мире, а в России они появятся», — рассказывает Кондратьев.

Медизделия изготавливают по самым высоким стандартам качества. Для кубанцев — это надежда на активную жизнь, без дискомфорта и по доступной цене, а для края — независимость от иностранных поставщиков и бесперебойность отгрузок.

В этом году запустили новый инвестпроект на 1,7 млрд рублей. По нему ассортимент выпуска дополнится инфузионными системами, нефростомами, центральными венозными катетерами и в общей сложности составит порядка 50 млн изделий в год. Краевые власти поддерживают предприятие — в 2024 году минпром региона выдал субсидию почти на 250 млн рублей. В этом году Фонд развития промышленности предоставил льготный займ по программе «Импортозамещение» на 400 млн рублей.

«Без такой поддержки, которую мы получили в крае, такое бы точно не смогли сделать — по крайней мере в такие сроки. Это позволяет нам первыми заходить на рынок и иметь гарантированный успех в реализации той продукции, которую мы будем выпускать. Поэтому большое спасибо за ту финансовую помощь, которую мы получили от вас, а также за поддержку на муниципальном уровне», — говорит учредитель ООО «Апрель» Валерий Чагин.

Еще одна амбициозная цель — обработка и сборка искусственных коленей. В планах к 2030 году выпускать около 20 тыс. коленных модулей, в том числе с микропроцессорами. Это не просто протез, а полноценная замена сустава с сохранением его анатомической подвижности. Губернатор заинтересован в развитии такой производственной площадки. Ведь продукция сможет закрыть потребности не только действующих больниц, но и строящихся поликлиник и краевого центра медицинской реабилитации.

«Мы готовы поддерживать — и будем поддерживать. Протезы необходимы для наших ребят, чтобы они вернулись к обычной жизни», — подчеркивает губернатор.

Вениамин Кондратьев убедился лично, что планы кубанских промышленников воплощаются в жизнь. Это современное технологичное предприятие, которое не только сегодня производит востребованную продукцию, но и укрепит суверенитет края и государства в будущем.

Читайте также: на Кубани за три года запустили 10 импортозамещающих промышленных производств.

Подпишись, здесь всегда интересно.