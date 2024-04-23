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Императорская орлица Арса снесла яйцо в Сочи, но орленок не родится

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/imperatorskaya-orlitsa-arsa-snesla-yajtso-v-sochi-no-orlenok-ne-roditsya
Видео t.me/sochigeograf

Птица живет в вольере Сочинского отделения РГО.

Орлица сделала гнездо из толстых сучьев и веток, заранее выпрашивая подручные средства у сотрудников, обслуживающих вольер, и гостей. Биологи утверждают, что птенец не родится, поскольку Арса снесла яйцо без спаривания с самцом.

В дикой природе орлы откладывают до трех яиц за раз в год, высиживая их порядка 43 дней, сообщает пресс-служба Сочинского отделения РГО.

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