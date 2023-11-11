Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости коклюшем в РФ

Коклюш — острое заразное заболевание, сопровождающееся длительным приступообразным кашлем. Тяжелое течение коклюша может привести к серьезным осложнениям, в числе которых остановка и задержка дыхания, нарушение мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков отметил рост заболеваемости коклюшем в России. Он подчеркнул, что инфекция условно считается детской, однако болеют не только дети, но и взрослые.

Говоря о симптомах, Крючков напомнил, что коклюш проявляется воспалением в глотке и гортани, сопровождается сильным лающим кашлем, болью в горле, температурой и общей слабостью.

«Острое течение коклюша обычно продолжается пару недель, но подострое течение может и затянуться. Лечение при коклюше — антибиотикотерапия, местная антисептическая терапия, полоскание горла, обезболивающие препараты. Все зависит от того, как тяжело болезнь протекает», — сказал Крючков.

Защититься от коклюша можно с помощью прививки. Также не стоит забывать об обычных мерах предосторожности.

«Вакцинопрофилактика коклюша в последние годы, видимо, стала проседать. Во время пандемии COVID-19 за счет противоэпидемических мер многие инфекции удалось приглушить. Коклюш, как и корь, менингит, краснуха, хорошо предотвращается масками и дистанцированием. Однако с осени прошлого года, когда все ограничения отменили, инфекции опять подняли голову, в том числе коклюш», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что взрослым вакцинация необходима, так как сделанная в детстве прививка не дает пожизненного иммунитета, сообщает радио Sputnik.

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