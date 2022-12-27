Именами погибших в СВО военнослужащих назвали 14 улиц и переулков в пригороде Новороссийска
Решения топонимической комиссии соответствующими постановлениями утвердила администрация города.
Предложение назвать улицы и переулки именами погибших в СВО военнослужащих в комиссию направили 13 местных жителей и временно исполняющий обязанности командира войсковой части, подполковник Сергей Косинов.
По решению топонимической комиссии, в Новороссийске появится улица капитана 2 ранга Александра Боброва. В селе Борисовка две улицы будут носить имена капитана 3 ранга Юрия Кукушкина и старшего лейтенанта Амбарцума Алексаняна. Также там появятся четыре переулка — имени рядовых Данила Капустова, Григория Жихарева, Романа Петренко и старшего сержанта Юрия Кузнецова.
В станице Натухаевской появятся улицы старшего прапорщика Мурата Джапарова и майора Леонида Шаршукова, а также переулок старшего матроса Владимира Кононова. В поселке Верхнебаканском две улицы будут носить имена ефрейторов Николая Унгурьяна и Богдана Горуха. В хуторе Убых на территории СНТ «Тепловые сети» улица будет названа в честь сержанта Юрия Саханя, переулок — в честь казака Сергея Воропая.
Кроме того, топонимическая комиссия приняла решение о появлении в Новороссийске проезда Никольского, а в Южной Озереевке — переулка Предрассветного, сообщается на сайте пресс-службы администрации Новороссийска.
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