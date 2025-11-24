Имена победителей Всероссийской премии «ПроДокторов» назвали в Сириусе

Это самая народная медицинская награда. Лучших медиков определяют пациенты.

Так феерично началась церемония открытия премии «ПроДокторов». Предстояло узнать имена лучших врачей и клиник в 89 номинациях. Награждение проводится уже в шестой раз и стало традиционным.

«Я очень горжусь, что именно столько коллег со всей страны были избраны на эту премию и каждый получил свою долю признания. Это очень важно для врача — не выгорать, развиваться в профессии, достигать новых высот, понимать, что его ценят», — делится первый заместитель комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев.



Премия основана на идее пациентоцентричности. Никакого жюри и экспертного совета. Это единственная награда в России, которую фактически присуждают пациенты, оставляя отзыв.

«Пациенты целый год голосовали за врачей, за тех, кто их хорошо лечил, за тех, кто был им полезен, за тех, кто спасал их жизни в конце концов. Они оставляли свои честные отзывы, накопилась огромная база этих отзывов — целый миллион. Миллион отзывов собрали для того, чтобы эта премия состоялась», — говорит руководитель медтех-платформы «Медрокет», кандидат медицинских наук Сергей Федосов.

В числе лучших — более 100 номинантов клиник и более 160 номинантов врачей. Неслучайно премию называют медицинским «Оскаром». В этом году специалисты со всей России блистали на красной ковровой дорожке.

«Церемония объединила врачей частных и государственных клиник — от Калининграда до Владивостока, которые в течение года получали положительные отзывы от своих пациентов. Сейчас победители дают интервью», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

Победителями и призерами премии стали 288 кубанских врачей, среди них Анастасия Родионова — врач-гематолог из Краснодара, ставшая обладателем Гран-при премии в своей медицинской специальности.

«Это безумно приятно, я очень благодарна своим пациентам, благодаря которым я победила. Это стимулирует работать еще лучше и больше — на благо наших пациентов», — делится лучший врач-гематолог премии «ПроДокторов» из Краснодара Анастасия Радионова.

У каждого победителя и номинанта появилась электронная медаль на портале «ПроДокторов». Также победителями Гран-при стали 33 государственных и частных клиники. Клиникам, ставшим призерами премии, присвоен знак на портале «Выбор пациентов 2025».

Читайте также: Михаил Мурашко наградил четырех медиков из Краснодарского края.

Подпишись, здесь всегда интересно.