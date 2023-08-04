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Илья Шакалов вошел в состав Ассамблеи народов Евразии

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ilya-shakalov-voshel-v-sostav-assamblei-narodov-evrazii
Илья Шакалов вошел в состав Ассамблеи народов Евразии
Илья Шакалов. Фото пресс-службы Фонда развития Краснодарского края

Комиссия генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии единогласно проголосовала за включение генерального директора Фонда развития Краснодарского края Ильи Шакалова в свой состав.

«Благодарю коллег за доверие и поддержку международных проектов, которые реализует Фонд развития Краснодарского края. Бизнес-дипломатия, развитие гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, укрепление партнерских и побратимских связей на международной арене и в регионах России — приоритетные направления деятельности организации. Вместе — мы можем больше!», — прокомментировал Шакалов.

Фонд развития Краснодарского края в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии является официальным партнером Ассамблеи народов Евразии.

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