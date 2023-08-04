Илья Шакалов вошел в состав Ассамблеи народов Евразии

Комиссия генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии единогласно проголосовала за включение генерального директора Фонда развития Краснодарского края Ильи Шакалова в свой состав.

«Благодарю коллег за доверие и поддержку международных проектов, которые реализует Фонд развития Краснодарского края. Бизнес-дипломатия, развитие гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, укрепление партнерских и побратимских связей на международной арене и в регионах России — приоритетные направления деятельности организации. Вместе — мы можем больше!», — прокомментировал Шакалов.

Фонд развития Краснодарского края в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии является официальным партнером Ассамблеи народов Евразии.