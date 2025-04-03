Илья Шакалов: культурный блок — важная часть бизнес-миссии

Гости программы «Детали» — посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, руководитель культурного центра Фонда развития Краснодарского края, заслуженный деятель искусства РФ, певица Татьяна Антун, заслуженный артист Краснодарского края, композитор, скрипач Александр Чумаков.

Бизнес-миссия российских регионов презентовала инвестиционный потенциал в ведущих институтах развития Республики Маврикий. Деловой визит был посвящен Дню установления дипломатических отношений и направлен на укрепление отношений в сфере торговли, логистики, туризма, других сфер экономики, а также культуры и молодежной политики.

По итогам рабочих встреч между Торгово-промышленными палатами Краснодарского края и Республики Маврикий подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Итоги бизнес-миссии — обсудили в «Деталях».