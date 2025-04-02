Илья Гузев: у ведущих отраслей района есть все возможности для устойчивого роста

Гости программы «Детали» — глава Кущевского района Илья Гузев, руководитель филиала ООО «ЮгСпецКож» Виктор Корнеев, заместитель генерального директора по производству ООО «НовоПласт-Юг» Алексей Гордеев, генеральный директор ООО «КУМУС-УПАКОВКА» Евгений Катренко.

День Кущевского района — в программе «Детали». Его называют «Северными воротами» Краснодарского края. Муниципалитет находится на Приазово-Кубанской равнине в 220 км от Краснодара, граничит со Староминским, Ленинградским и Крыловским районами края, а также Ростовской областью.

Муниципальное образование включает 12 сельских поселений и 74 населенных пункта. С 2018 по 2024 годы в районе реализовали более 180 инвестиционных проектов, объем инвестиций в его экономику составил свыше 16 млрд рублей, появилась почти тысяча новых рабочих мест.

Также в районе активно действует сектор малого и среднего предпринимательства. Позитивная динамика наблюдается в отраслях промышленности и сельского хозяйства.