Илья Филиппов: если Новый год, то музыка Чайковского

Илья Филиппов: если Новый год, то музыка Чайковского
Гость программы «Детали» — генеральный директор Краснодарского муниципального ТО «Премьера» Илья Филиппов.


В преддверии Нового года руководитель творческого объединения, куда входят несколько концертно-театральных площадок, поделился, какие спектакли и концерты на новогоднюю тематику готовят для зрителей, чем будут удивлять артисты в этом году.

Илья Филиппов приоткрыл тайну, каких композиторов свели в творческую дуэль и где организовали первый бал Наташи Ростовой. О том, как можно культурно провести зимние праздники в Краснодаре — в программе «Детали».

Наталья Клещева

