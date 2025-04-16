Илья Биушкин: хочется, чтобы жители Абинского района чувствовали себя комфортно

Гости программы «Детали» — глава Абинского района Илья Биушкин, заместитель главы Абинского района по вопросам жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи Денис Дубров, заместитель главы администрации Абинского района Анна Сергеева, главный врач ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края Геннадий Егоров, заведующая детским садом № 17 «Клубничка» Альбина Глухенькая, атаман Холмского станичного казачьего общества Юрий Ветер, заместитель директора спортшколы «Спартак», тренер-преподаватель по плаванию Юлия Кирюхина.

За последние 10 лет Абинский район привлек более 60 млрд рублей инвестиций в рамках нацпроектов. Средства направили на восстановление парков, ремонты больниц, строительство дорог и спортивных сооружений. Несколько объектов были благоустроены как в городе, так и в маленьких поселках в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С 2025 года работы продолжаться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». О развитии социальной сферы Абинского района поговорили в программе «Детали».