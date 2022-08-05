Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

IKEA запустила доставку товаров в Сочи

Экономика
05.08.2022 09:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/ikea-zapustila-dostavku-tovarov-v-sochi
IKEA запустила доставку товаров в Сочи
Фото unsplash.com

Компания увеличила зону доставки на десять городов России, где нет магазинов шведского бренда.

Информация об этом появилась на сайте компании.

«Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск», — говорится в сообщении.

Ранее оформить доставку можно было только в городах, где есть фирменные магазины и на прилегающей к ним территории, но не более 50 км от города.

Сайт компании по-прежнему работает в формате электронной очереди и все желающие приобрести товары изначально попадают на страницу ожидания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», распродажа IKEA будет продолжаться, пока товары есть в наличии. Ранее IKEA приостановила работу магазинов в России в связи со спецоперацией на Украине. При этом в Минпромторге РФ заявляли, что компания ищет возможности для возобновления работы в РФ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях