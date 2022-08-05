IKEA запустила доставку товаров в Сочи

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Компания увеличила зону доставки на десять городов России, где нет магазинов шведского бренда.

Информация об этом появилась на сайте компании.

«Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск», — говорится в сообщении.

Ранее оформить доставку можно было только в городах, где есть фирменные магазины и на прилегающей к ним территории, но не более 50 км от города.

Сайт компании по-прежнему работает в формате электронной очереди и все желающие приобрести товары изначально попадают на страницу ожидания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», распродажа IKEA будет продолжаться, пока товары есть в наличии. Ранее IKEA приостановила работу магазинов в России в связи со спецоперацией на Украине. При этом в Минпромторге РФ заявляли, что компания ищет возможности для возобновления работы в РФ.