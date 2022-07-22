IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России

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Купить товары на сайте шведского ретейлера с 22 июля у россиян не получится. Это связано с занятостью всех интервалов для доставки и самовывоза.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — сообщается на сайте компании.

Ранее можно было подобрать товары и совершать покупки онлайн в порядке очереди. Однако при отсутствии активности в течение 10 минут система перекидывала покупателя в конец очереди. Заказ нужно забирать в выбранный временной интервал. И когда они заканчиваются, компания приостанавливает продажи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», распродажа IKEA будет продолжаться, пока товары есть в наличии.