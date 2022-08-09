IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Последняя распродажа шведской компании завершится в 20:00 15 августа. Все магазины сети останутся закрытыми. Они будут работать только на выдачу заказов, а также возврат и обмен товаров.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — сообщается на сайте компании.

Время ожидания в очереди может составлять от нескольких минут до нескольких часов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров, хранящихся на складах. Продажи несколько раз приостанавливались из-за большого количества заказов и занятости всех интервалов для доставки и самовывоза.