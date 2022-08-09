Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа

Общество
09.08.2022 10:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/ikea-obyavila-o-zavershenii-onlajn-rasprodazhi-15-avgusta
IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Последняя распродажа шведской компании завершится в 20:00 15 августа. Все магазины сети останутся закрытыми. Они будут работать только на выдачу заказов, а также возврат и обмен товаров.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — сообщается на сайте компании.

Время ожидания в очереди может составлять от нескольких минут до нескольких часов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров, хранящихся на складах. Продажи несколько раз приостанавливались из-за большого количества заказов и занятости всех интервалов для доставки и самовывоза.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
Прямой эфир
Мы в соцсетях