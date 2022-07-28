Игрок ЖВК «Динамо» Алина Подскальная: каждый год с новыми силами возвращаемся в новый сезон

Видео канала «Кубань 24»

Российскому волейболу 99 лет — 28 июля в 1923 году состоялся первый официальный матч. В Москве прошла игра между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.

Эта командная игра стала одним из самых популярных видов спорта в России. Любят волейбол, конечно, и на Кубани. К элитному чемпионату страны сейчас готовится краснодарское «Динамо». В паузах между тренировками игроки признаются в чувствах к игре с мячом.

«Могу твердо сказать, что на данный момент я люблю до сих пор этот вид спорта. Независимо от того, сколько мне сейчас лет, я продолжаю его так же любить. Каждый день иду на тренировку и понимаю, что я до сих пор люблю этот вид спорта и еще не насытилась им», — сказала игрок ЖВК «Динамо» Юлия Подскальная.

«Лежит душа к этому делу. Просто мы его любим. Очень сильно любим. И каждый год с новыми силами возвращаемся в новый сезон, играем в эту прекрасную игру. Ну отпуск мы тоже любим. Отпуск — понятное дело. Но только после волейбола. Волейбол на первом месте, отпуск — второй, потом снова волейбол», — поделилась игрок ЖВК «Динамо» Алина Подскальная.

Еще больше сестер Подскальных и их волейбольных откровений можно увидеть 1 августа в программе «На выезд» на телеканале «Кубань 24».