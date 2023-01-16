Игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк стал лучшим спортсменом 2022 года

Традиционный конкурс провело краевое отделение Федерации спортивных журналистов России.

В десятку номинантов вошли пловцы, борцы, атлеты, дзюдоисты, а также представители других видов спорта. За всех претендентов на почетное звание было отдано 37,5 тыс. голосов, 52% остановили свой выбор на лучшем молодом игроке Единой лиги ВТБ, воспитаннике «Локомотива-Кубань».

«Когда началось это голосование, все мои родные, знакомые, друзья, болельщики — все голосовали, и это, можно сказать, общая наша награда. Ты ставишь перед собой цель становиться лучше, и эта награда показывает, что ты стал лучше и прогрессируешь», — сказал игрок БК «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк.

Борец греко-римского стиля Александр Головин занял второе место, третья позиция — у самбиста Федора Дурыманова.