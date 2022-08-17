Игрок команды ФТ Сириус Софья Кузнецова: вся команда хочет побед, глаза горят

Видео канала «Кубань 24»

Стартует женская волейбольная Спартакиада сильнейших. Краснодарский край на ней представляет сборная федеральной территории Сириус.

Команду тренирует наставник сборной России Зоран Терзич. Самая опытная волейболистка в составе — четырехкратная чемпионка страны Ирина Воронкова.

«Команда хочет добиться самого высокого результата — первого места. Но не стоит забывать, что игроки молодые, нужна сыгранность и вера в нас. Я думаю, что все будет замечательно, потому что мы сильная команда. Девочки все хотят выиграть, глаза горят. Это реально здорово. У нас вообще такой позитив», — рассказала игрок команды ФТ Сириус Софья Кузнецова.

Команда прошла форсированную подготовку к турниру. Волейболистки тренировались в Новогорске, а на «Сириус Арену» приезжали, чтобы презентовать себя и провести мастер-класс для местных спортсменов.

«Коллектив хоть и новый, но хорошо знакомый. С некоторыми девочками мы уже встречались на соревнованиях международного класса, некоторые просто слышали друг о друге. Сейчас познакомились. В целом, команда очень дружелюбная. Все трудолюбивые, поэтому не возникает никаких проблем», — сказала игрок команды ФТ Сириус Виктория Кобзарь.

В Калининграде 17 августа кубанский коллектив играет с москвичками, 18 числа — с хозяйками, 19 числа — с питерской сборной. Матч за бронзу и финал состоятся 27 августа в Москве.