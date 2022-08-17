Игрок команды ФТ Сириус Софья Кузнецова: вся команда хочет побед, глаза горят
Стартует женская волейбольная Спартакиада сильнейших. Краснодарский край на ней представляет сборная федеральной территории Сириус.
Команду тренирует наставник сборной России Зоран Терзич. Самая опытная волейболистка в составе — четырехкратная чемпионка страны Ирина Воронкова.
«Команда хочет добиться самого высокого результата — первого места. Но не стоит забывать, что игроки молодые, нужна сыгранность и вера в нас. Я думаю, что все будет замечательно, потому что мы сильная команда. Девочки все хотят выиграть, глаза горят. Это реально здорово. У нас вообще такой позитив», — рассказала игрок команды ФТ Сириус Софья Кузнецова.
Команда прошла форсированную подготовку к турниру. Волейболистки тренировались в Новогорске, а на «Сириус Арену» приезжали, чтобы презентовать себя и провести мастер-класс для местных спортсменов.
«Коллектив хоть и новый, но хорошо знакомый. С некоторыми девочками мы уже встречались на соревнованиях международного класса, некоторые просто слышали друг о друге. Сейчас познакомились. В целом, команда очень дружелюбная. Все трудолюбивые, поэтому не возникает никаких проблем», — сказала игрок команды ФТ Сириус Виктория Кобзарь.
В Калининграде 17 августа кубанский коллектив играет с москвичками, 18 числа — с хозяйками, 19 числа — с питерской сборной. Матч за бронзу и финал состоятся 27 августа в Москве.
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