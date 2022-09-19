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Игрок ФК «Сочи» Артем Макарчук: хочу закрепиться в сборной и вызываться на постоянной основе

Спорт
19.09.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/igrok-fk-sochi-artem-makarchuk-hochu-zakrepitsya-v-sbornoj-i-vyzyvatsya-na-postoyannoj-osnove
Видео канала «Кубань 24»

О своем дебютном вызове в сборную России, о мотивации, а также об игроке, на которого хочется быть похожим — рассказал Артем Макарчук.

Всего год назад полузащитник набирался опыта в ФНЛ. Сейчас на карандаше у главного тренера национальной команды.

«Узнал о расширенном списке. Я последний с тренировки уходил и мне администратор сказал наш, поздравил. Я сначала не понял, с чем поздравил. А когда уже в окончательный список попал, мне Сережа Терехов сказал. Это меня подстегивает еще больше работать, дополнительная мотивация. Этот вызов в сборную — хорошо, что меня вызвали, я очень рад, но я, можно сказать, не обольщаюсь, потому что были примеры, когда ребята приезжали один раз в сборную и потом они уже не вызывались. Поэтому я хочу закрепиться в сборной и вызываться на постоянной основе, для меня это мотивация продолжать еще больше работать. Я особо не помню, какой первый матч сборной в детстве смотрел. Но всегда следил за сборной. Такого игрока, за которым бы следил, не отрывая глаз, нет такого. Все-таки есть игрок, от которого хочется что-то подчеркивать, посмотреть какие-то видео, нарезки с ним. Это Юрий Жирков. Человек играл на таком высоком уровне много лет. Тем более, он на моей позиции, хочется от него брать только лучшее», — сказал игрок ФК «Сочи» Артем Макарчук.

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