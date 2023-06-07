Игрок ФК «Краснодар» Олусегун: если моя семья захочет, останусь в России

Ранее Олусегун говорил, что может по окончании этого сезона продолжить карьеру в европейском клубе. Также его агент сообщил о переговорах с командой из Франции.

«Конечно, если я уйду, то буду скучать по России. Потому что мне нравится здесь, я уже привык к атмосфере страны. Но я собираюсь уехать в Европу, так как считаю, что на данный момент мне следует принять лучшее решение, сделать следующий шаг из‑за ситуации между Россией и Украиной», — поделился форвард.

По словам Олусегуна, еще возможен вариант, что он останется играть в России, если его семья примет такое решение.

В составе ФК «Краснодар» 21‑летний нигериец начал играть с 2021 года. Нападающий сперва перешел в команду на правах аренды, а в 2022 году краснодарский клуб уже выкупил его контракт у «Ботева». В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги футболист провел 24 матча и забил 5 мячей, сообщает «Матч ТВ».

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