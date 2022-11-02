Играет на гитаре и вышивает: в Краснодаре продают кота за 700 млн рублей
Общество
02.11.2022 21:28
Необычное предложение о продаже кота появилось на сервисе бесплатных объявлений.
Как уверяет продавец, животное умеет читать, писать, считать и даже исполнять лирические песни с элементами самоанализа и обращением к личному опыту. Более того, по словам продавца, кот умеет играть на гитаре, вышивать и шить на машинке. Корреспондент телеканала «Кубань 24» связался с мужчиной, опубликовавшим объявление.
Как оказалось, это объявление за 700 млн рублей — всего лишь розыгрыш. Видимо так кто-то захотел подшутить над своим другом. В ходе разговора с корреспондентом автор объявления уверенно заявил, что кота не продает.
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