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Играет на гитаре и вышивает: в Краснодаре продают кота за 700 млн рублей

Общество
02.11.2022 21:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/igraet-na-gitare-i-vyshivaet-v-krasnodare-prodayut-kota-za-700-mln-rublej
Видео канала «Кубань 24»

Необычное предложение о продаже кота появилось на сервисе бесплатных объявлений.

Как уверяет продавец, животное умеет читать, писать, считать и даже исполнять лирические песни с элементами самоанализа и обращением к личному опыту. Более того, по словам продавца, кот умеет играть на гитаре, вышивать и шить на машинке. Корреспондент телеканала «Кубань 24» связался с мужчиной, опубликовавшим объявление.

Как оказалось, это объявление за 700 млн рублей — всего лишь розыгрыш. Видимо так кто-то захотел подшутить над своим другом. В ходе разговора с корреспондентом автор объявления уверенно заявил, что кота не продает.

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