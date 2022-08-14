Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании на границе с Херсонской областью
Происшествия
14.08.2022 14:17
Ранее в соцсетях появилась информация, что бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова задержали на границе с Херсонской областью при попытке проехать через границу по поддельному паспорту и отправили в отдел МВД.
«В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно, но не прямо сейчас», — написал Стрелков в Telegram.
Игорь Стрелков в 2014 году отправился на Донбасс с группой добровольцев и возглавил местное ополчение. С мая по август 2014 году он был министром обороны ДНР.
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