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Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании на границе с Херсонской областью

Происшествия
14.08.2022 14:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/igor-strelkov-oproverg-informatsiyu-o-svoem-zaderzhanii-na-granitse-s-hersonskoj-oblastyu
Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании на границе с Херсонской областью
Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании на границе с Херсонской областью

Ранее в соцсетях появилась информация, что бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова задержали на границе с Херсонской областью при попытке проехать через границу по поддельному паспорту и отправили в отдел МВД.

«В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно, но не прямо сейчас», — написал Стрелков в Telegram.

Игорь Стрелков в 2014 году отправился на Донбасс с группой добровольцев и возглавил местное ополчение. С мая по август 2014 году он был министром обороны ДНР.

Читайте также: сотрудники краснодарского ОМОНА помогли задержать украинских диверсантов в Херсоне.

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