Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании на границе с Херсонской областью

Игорь Стрелков опроверг информацию о своем задержании на границе с Херсонской областью

Ранее в соцсетях появилась информация, что бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова задержали на границе с Херсонской областью при попытке проехать через границу по поддельному паспорту и отправили в отдел МВД.

«В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно, но не прямо сейчас», — написал Стрелков в Telegram.

Игорь Стрелков в 2014 году отправился на Донбасс с группой добровольцев и возглавил местное ополчение. С мая по август 2014 году он был министром обороны ДНР.

Читайте также: сотрудники краснодарского ОМОНА помогли задержать украинских диверсантов в Херсоне.