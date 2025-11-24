Игорь Лагерев: инженерное образование — часть стратегического развития края

Гости программы «Детали» — ректор КубГТУ Игорь Лагерев, декан факультета инженерии машиностроения и транспорта КубГТУ Александр Гукасян, технический директор компании «Шелрис» Иван Шортский, магистрант, инженер студенческого конструкторского бюро (СКБ) КубГТУ Григорий Воронков.



Сразу три изобретателя из Краснодарского края удостоились наград III Всероссийского конкурса «Изобретатель года». Конкурс проводился уже в третий раз. В этом году заявки на участие в нем подали 658 изобретателей и рационализаторов из 71 региона России. Кубань представляли молодые ученые из КубГТУ.