Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Игорь Еременко: инструкторы должны получать зарплату от числа сдавших на права

Ссылка https://kuban24.tv/item/igor-eremenko-instruktory-dolzhny-poluchat-zarplatu-ot-chisla-sdavshih-na-prava
Игорь Еременко: инструкторы должны получать зарплату от числа сдавших на права
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — директор автошколы «Ника» Игорь Еременко, председатель совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края Эдуард Гайдаенко, президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании перечня специальных показателей и критериев, по которым будут оценивать качество подготовки водителей в автошколах. Разработка таких показателей и критериев будет поручена МВД России, поскольку сведения о результатах сдачи экзаменов, а также о состоянии аварийности по вине начинающих водителей находятся в распоряжении министерства. В «Деталях» обсудили, какие будут критерии, насколько качественно сейчас автошколы готовят водителей.

Игорь Щеткин

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях