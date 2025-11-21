Игорь Еременко: инструкторы должны получать зарплату от числа сдавших на права

Гости программы «Детали» — директор автошколы «Ника» Игорь Еременко, председатель совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края Эдуард Гайдаенко, президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании перечня специальных показателей и критериев, по которым будут оценивать качество подготовки водителей в автошколах. Разработка таких показателей и критериев будет поручена МВД России, поскольку сведения о результатах сдачи экзаменов, а также о состоянии аварийности по вине начинающих водителей находятся в распоряжении министерства. В «Деталях» обсудили, какие будут критерии, насколько качественно сейчас автошколы готовят водителей.