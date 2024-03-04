Игорь Бутман посадил дерево «Дружба народов» в Сочинском институте РУДН

Народный артист России Игорь Бутман в рамках открытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи посадил апельсиновое дерево сорта «Дружба народов» в Сочинском институте РУДН.

В церемонии приняли участие студенты, директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов, директор Сочинского института РУДН Александр Петенко.

«Я очень рад, что я сегодня с вами, и мы сможем о многом поговорить. Для нас важно, что Всемирный фестиваль стартовал вопреки всем проблемам и молодые люди со всего мира приехали для диалога. Сегодня от молодежи зависит судьба всего мира — вы должны общаться, обмениваться мнениями, спорить. Это очень важно! Самое главное, я увидел настоящие светлые лица молодых людей, которые, со всей планеты, учатся здесь у нас, в нашей замечательной стране, которая становится все лучше и лучше. И благодаря нам самим, и тому, что с нами Владимир Путин, который сам остается молодым в душе и это передается всем, кто здесь живет», — отметил Бутман.

Эксклюзивный саженец институту передали селекционеры «Субтропического научного центра РАН». Сорт вывели специально к Всемирному фестивалю молодежи — он получил символическое название «Дружба народов». На создание сорта ушел 21 год.

Студенты Сочинского института РУДН пообещали, что будут ухаживать за новым деревом, а первыми плодами поделятся с участниками акции.

Также студенты пообщались с народным артистом — они интересовались, как он успевает руководить оркестром, заниматься музыкой и общественной деятельностью.

«Для успеха в искусстве важно держать себя в тонусе и не останавливаться на достигнутом. Это залог успеха», — подчеркнул Бутман.

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